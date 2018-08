Sanremo, quinto appuntamento con la rassegna “Affabulando in piazza Capitolo”

Sanremo. La rassegna “Affabulando in piazza Capitolo” giunge domani, mercoledì 15, al suo quinto e penultimo appuntamento. La piazzetta della Pigna ospiterà un’interessante serata sempre nel filone della letteratura per ragazzi ma, questa volta, di respiro internazionale.

Protagonista sarà infatti il racconto “Paco Yunque” scritto nei primi del Novecento dal grande poeta peruviano César Vallejo e tradotto per la prima volta in italiano dallo scrittore imperiese Marino Magliani insieme a Riccardo Ferrazzi ed edito lo scorso anno da Lo Studiolo. La serata vedrà la partecipazione di

Magliani, mentre le letture di alcuni passi del libro sono affidate alla voce di Alberto Guglielmi Manzoni, saggista, conferenziere e Gran Cancelliere dell’Accademia della Pigna.

Piazza Capitolo tornerà così ad essere un salotto a cielo aperto, con le poltroncine rosse, il leggio e il tappeto

persiano a mo’ di palcoscenico, un luogo dove assaporare, in tutta semplicità, alcuni proposte di cultura e letteratura fuori dalle mode e dai cliché. La rassegna “Affabulando”, quest’anno alla sua decima edizione, è organizzata dall’Accademia della Pigna in collaborazione con il Circolo Ligustico e con la Mediateca della Pigna “Valerio Venturi”, non gode di sovvenzioni comunali ed è offerta gratuitamente dalle associazioni alla cittadinanza e agli ospiti. L’appuntamento di mercoledì 15 avrà inizio alle ore 21,30.