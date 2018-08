Sanremo, questa sera in piazza Bresca dj set degli Smartphonics

Sanremo. Piazza Bresca in musica presenta un nuovo evento, dopo quelli di successo che si sono susseguiti tra luglio ed agosto (ultimo in ordine di tempo con il quartetto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo). Oggi, martedì 21 agosto, nella parte alta della piazza, in prossimità dell’obelisco, sono attesi dalle 21.00 circa gli Smartphonics per un dj set e perfomance live elettro-pop.

Si tratta di una proposta – così come le altre di questa programmazione – non banale ed esclusiva per la città. Il progetto Smartphonics nasce dalla sinergie di tre artisti e si fonda sulle selezioni di Dj Manu ovvero Emmanuel Cardinali, specializzato in una minimal dance di particolare gusto, su cui si innescano gli interventi percussivi di Swami Nirav e Andrea Dimi.

Una serata che ci porterà su ritmi ed esperienze speciali in un autentico crescendo. Chiuderà la programmazione martedì 28 agosto il Suara Acoustic trio per un repertorio pop-soul.

Partecipano nell’organizzazione di questo percorso musicale Ristorante Da Nicó – Trattoria del Porto dal 1935, Ristorante Chicco e Rosa, i locali Sottocoperta e Punto B Sanremo, la pescheria Argento, la Casa D’Aste Martini, il negozio di design Life Style e il negozio La Camera dei Fiori. Gli eventi sono a cura di Cooperativa CMC di Sanremo.