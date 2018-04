Sanremo, questa sera al Teatro Ariston il “Paolo Ruffini Show”

Sanremo. Uno spettacolo che non può restare fedele alle righe di un copione perché l’improvvisazione prende il sopravvento. Un happening comico coinvolgente e tutto da vivere per percepire l’atmosfera gioiosa e leggera di partecipazione. Infatti si parte dal pubblico, dall’umore che c’è in sala, e si sviluppa un varietà dalla comicità esilarante, che lascia però spazio anche a momenti di riflessione. Paolo Ruffini dimostra uno straordinario talento nel cogliere frammenti di umanità e a filtrarli attraverso ironia acuta e battute irriverenti.

“Il teatro è un’urgenza” afferma Ruffini, e quello che si propone di realizzare attraverso questo grande One Man Show è un’occasione di incontro, di divertimento come in una serata tra amici, perché il teatro vuole essere un luogo in cui ci si possa riconoscere, con cui avere “confidenza” e sentirsi a casa.

Si parlerà di cinema, con un sorprendente monologo da costruire all’impronta con i suggerimenti della platea, per arrivare alle relazioni, ripercorrendo le dinamiche delle generazioni anni ‘90, quelle che non avevano gli smartphone ma usavano le cabine telefoniche a gettoni, quando non si era ancora “social”, ma forse si era molto più “sociali”. Non mancheranno delle sorprese con frammenti di doppiaggi in vernacolo e gag che nasceranno estemporaneamente giocando con la platea. Il tutto è accompagnato da intermezzi musicali del maestro Claudia Campolongo al pianoforte.

Sul palco insieme al mattatore livornese ci sarà, con la sua simpatia travolgente e contagiosa, anche l’attrice e conduttrice tv Diana Del Bufalo, reduce dallo straordinario successo al cinema con il film “Puoi baciare lo sposo” di Alessandro Genovesi al fianco di Diego Abatantuono e Monica Guerritore.

Paolo Ruffini: Attore cinematografico e teatrale, conduttore televisivo, regista e autore.

Diana Del Bufalo: Attrice cinematografica e teatrale, conduttrice televisiva e cantante.

Claudia Campolongo: Cantante, musicista polistrumentale e attrice teatrale.