Sanremo, prosegue la 21esima rassegna di teatro dialettale Nini Sappia

Sanremo. Prosegue con la commedia “Sotto a chi tocca”, interpretata dalla “Nuova compagnia dell’allegria” di Genova (Compagnia stabile dialettale del Teatro Rina & Gilberto Govi di Genova) la 21esima edizione della rassegna di teatro dialettale intitolata a Nini Sappia ed organizzata dalla Compagnia Stabile Città di Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo, Assessorato al turismo e manifestazioni.

Sarebbe bello paragonare ad un legame ideale tra Genova ed Hollywood, e si potrebbe legare a generi narrativi ben diversi come il teatro dialettale ed il cinema d’animazione. Così si potrebbe ipotizzare che lo zio d’America che lascia una fortuna in eredità ai tre cugini Pittaluga di Genova sia Mr. Magoo, l’ometto dei cartoni animati che si ostina a non mettere gli occhiali malgrado la sua talpesca miopia. Uno dei suoi immaginari nipoti, Bertomè Pittaluga, protagonista della commedia, è altrettanto miope e spesso perde i suoi occhiali, circostanza che permette al suo interprete, una serie di deliziose gag a inadeguato numero di diottrie e simili a quelle di “zio Magoo”.

Lo zio d’America ha lasciato una cospicua eredità (son cose che a Genova suscitano sempre un’ondata di forte emozione) al primo dei tre attempati nipoti che avrà un figlio maschio. I possibili eredi sono Bertomè, separato dalla moglie e quindi apparentemente fuori gioco, e due vecchi scapoli (uno in procinto di farsi prete) che il miraggio dei soldi converte immediatamente all’imeneo. Chi conquisterà il patrimonio lasciato dallo zio? Lo scoprirete assistendo a questa divertente commedia che si svolge all’ombra della Lanterna.

PERSONAGGI INTERPRETI

Bertomè padron de cà Danilo VIALARDI

Manuelo so cuxin Lillo TALLONE

Gaitanin so cuxin G.B. PINI

Gieumo amigo de famiggia Ernesto VASSALLO

Amelia so figgia Cristina PRETI

Scia Maddalena cuxinna Rosanna RONDANINA

Nicoletta so figgia Sara TOGNINELLI

Pitto o notaro Gilberto LANZAROTTI

Graffigna l’avvocato Pino CASTAGNA

Teresa a serva Anna Maria ANTONINI

Gionima a portea Anna Maria PEDEMONTE

Introduzione e chiusura Franca PEZZOLI

Regia di Gilberto LANZAROTTI

Costumi-trucco Maria PERCIVALLE

Lo spettacolo si terrà come sempre in Piazza San Siro è ad ingresso libero e gratuito. Inizio alle ore 21.