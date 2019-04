Sanremo, prosegue il “Trittico dantesco” con il filologo Fabio Barricalla

Sanremo. Il “Trittico dantesco” 2019 si è aperto con successo mercoledì scorso e prosegue domani, mercoledì 17, nella Sala Napoleone del Grand Hotel Londra, con inizio alle 18.

Questa iniziativa culturale promossa per il terzo anno dall’Accademia della Pigna si propone di affrontare la lettura del capolavoro di Dante in un’ottica non scolastica. Il secondo incontro vedrà la spiegazione del canto XV dell’Inferno ad opera del professor Fabio Barricalla, filologo, ricercatore e Accademico della Pigna per la poesia. La lettura integrale del canto è affidata alla voce di Loredana De Flaviis, apprezzata attrice del Teatro dell’Albero.

Il “Trittico” si concluderà martedì 23 aprile, sempre al “Londra”, con la partecipazione del professor Davide Conrieri, filologo italianista già in forza alla Scuola Normale Superiore di Pisa, che tratterà del canto XXXIV dell’Inferno con lettura affidata a Max Carja.

A condurre e moderare gli incontri saranno gli accademici della Pigna Freddy Colt e Marco Innocenti.

Per gli insegnanti che assisteranno al “Trittico” l’Accademia può rilasciare degli attestati di frequenza per gli usi consentiti dalla legge.