Sanremo, Paolo Pagnottella ospite ai Martedì Letterari del Casinò

Sanremo. In collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, il 4 giugno alle 16.30 nel Teatro dell’opera l’ammiraglio di squadra Paolo Pagnottella, presidente nazionale dell’Associazione Marinai d’Italia, ricorderà il centenario della Grande Guerra nella Marina Italiana attraverso la relazione sul tema: ”La Regia Marina durante il Primo Conflitto Mondiale”. Partecipa lo storico Matteo Moraglia. L’incontro è

stato inserito nel piano di formazione dei docenti e dei giornalisti.

La Regia Marina all’entrata in guerra dell’Italia, il 24 maggio 1915, era per numero di unità e dislocamento in tonnellate di navi da guerra una marina importante, ben dotata di unità pesanti, ma molta cura era stata dedicata anche alle unità leggere, costiere e subacquee.

Particolarissimi gli esploratori, che erano una tipologia di naviglio (introdotta dalla marina britannica come scout, in quella austro-ungarica erano invece classificati incrociatori rapidi) nata per svolgere il compito di ricognizione veloce per la flotta da battaglia in un’epoca precedente alla diffusione dell’aviazione. Furono invece molto importanti nel

corso della prima guerra mondiale, anche perché la marina austro-ungarica li impiegò spesso nel basso Adriatico per molestare lo sbarramento di Otranto.

Le navi di nuova costruzione si rivelarono ottime, anche se molto piccole (spesso poco più grandi di un cacciatorpediniere) e sovente meglio armate delle similari unità austro-ungariche. Il presidente Pagnottella approfondirà l’apporto della Regia Marina nella Prima Grande Guerra. L’ammiraglio di Squadra Paolo Pagnotella è dal 2007 presidente nazionale dell’Associazione Marinai d’Italia. E’ stato consulente del Capo di Stato Maggiore della

Marina sino al 2006.

Giovedì 6 giugno alle 18 nel villaggio della vela presso piazzale Vesco a Sanremo, in collaborazione con lo Yacht Club Sanremo si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario internazionale “Casinò di Sanremo Antonio Semeria”. Si riunirà la giuria popolare per decretare i vincitori della quinta edizione. Partecipano il giornalista, saggista Piero Bianucci, editorialista de “La Stampa” e la dott.sa Sabina Airoldi, Istituto Tethys.

Recital delle soprano Fiorella De Luca e Teresa Romano accompagnate al piano dal maestro Marco Zaccaria.