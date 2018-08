Sanremo, mostra fotografica sul restauro del santuario della Madonna della Costa

Sanremo. Domenica 5 agosto sarà inaugurata al santuario della Madonna della Costa una mostra dedicata ai lavori di restauro condotti sullo stessa e ancora in corso*.

L’esposizione sarà aperta al pubblico fino alla prima domenica di settembre.

Le immagini esposte si riferiscono, principalmente, al recupero delle facciata principale, particolarmente significativa per l’apparato decorativo e per la complessità delle operazioni da compiere.

“L’esposizione si pone come obiettivo – spiega Raffaella Devalle, che si è occupata del restauro – la narrazione delle fasi salienti dell’intervento a livello operativo, ma anche di far apprezzare il discorso progettuale, di studio preliminare e di comprensione del monumento. Sarà possibile vedere alcune immagini storiche e si illustreranno alcuni aspetti degli interventi di restauro precedenti. Nel percorso di conoscenza, il primo approccio concreto è rappresentato dai saggi stratigrafici, fondamentali per la corretta impostazione delle tinteggiature, non solo sulle facciate, ma anche sulla Croce e sul portone d’ingresso.

Da queste informazioni si è partiti per il recupero sia dal punto di vista conservativo, sia estetico dell’edificio, con lo studio delle cromie da proporre mediante bozzetti realizzati ad acquarello.

Non saranno trascurati gli interventi conservativi e strutturali, come le imperniature e le iniezioni consolidanti, di grande importanza, così come le operazioni di pulitura delle sculture e del portale. Al di là degli aspetti prettamente tecnici, per forza di cose solo accennati, emerge il concetto di edificio come documento. Conservare la materia originale, le decorazioni plastiche in stucco, il marmo delle sculture, le scritte devozionali storiche, significa custodire elementi della storia materiale che sono riflesso del patrimonio immateriale e spirituale del Santuario.

Per far sì che la ‘faccia’ che osserviamo oggi possa davvero rivolgersi verso il futuro, riprendendo il concetto espresso nella citazione d’apertura. Un incontro ravvicinato, quindi, per tutti coloro che non hanno potuto avere il privilegio di trovarsi accanto a queste opere testimonianze d’ingegno umano e di fede; un percorso pensato per incuriosire, affascinare, indurre qualche riflessione e forse, speriamo, emozionare”.

*Impresa appaltatrice: Matuzia srl; subappalto restauro: Devalle Raffaella; direzione Lavori: architetti Piero Gonella e Roberta Viero.