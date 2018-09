Sanremo, l’Orchestra Sinfonica in concerto nella chiesa di Santa Maria degli Angeli

Sanremo. Nell’ambito della rassegna “Settembre Musica Sacra” l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha invitato il compositore e direttore sanremese Maestro Davide Tepasso, noto autore di musica liturgica, a dirigere il concerto che ha per titolo “Musica Sacra di compositori italiani: a ritroso nel tempo…” giovedì 27 settembre alle 21 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in Sanremo ed il giorno successivo nella parrocchiale di Rezzo (Im), sempre alle 21.

E’ lo stesso maestro concertatore e direttore d’orchestra ad aver scelto il titolo degli appuntamenti musicali in oggetto ed il loro programma.

Sue le parole di presentazione del concerto: “L’ascoltatore sarà accompagnato in un itinerario piuttosto curioso all’interno del ricco patrimonio della Musica Sacra composta da autori italiani nel corso degli ultimi secoli, partendo dal brano la cui data di composizione è più recente a quella più lontana nel tempo: dalla fantasia e fuga su temi gregoriani di Bruno Bettinelli del 1947 al concerto per organo e orchestra in do maggiore di Antonio Salieri del 1770. Passando per la suite in sol maggiore per archi e organo di Ottorino Respighi del 1907. Inizieremo con Bettinelli la cui composizione per archi, indiscutibile gioiello compositivo di grande equilibrio ed eleganza, prende spunto da alcuni temi gregoriani, a cominciare dall’incipit dell’Alma Redemptoris Mater. Un modo per risalire alle suggestioni delle origini del canto liturgico cattolico – il gregoriano, che amo definire “l’espressione musicale ufficiale della cattolicità della nostra fede” – fatte rivivere da Bettinelli attraverso una fitta trama armonico- contrappuntistica che riesce a raggiungere apici di profonda emotività del calibro dei più conosciuti passi degli Adagio mahaleriani. Nella fuga emerge lo spirito di predilezione del maestro milanese per il dinamismo dialogico contrappuntistico che lo porterà ad essere definito a piena ragione “il signore del contrappunto”. Nella Suite di Respighi alla scioltezza della linea melodica dei violini, con la quale inizia il primo tempo, è come contrapposta, altrove, la scrittura a larghe strutture accordali dell’organo che, in questa composizione, non si presenta come strumento solistico ma come voce di un sinfonismo molto vicino alla lezione di Berlioz.

E, per terminare, l’unico concerto per organo ed orchestra scritto da Antonio Salieri. Siamo nel 1773. La partitura, il cui originale si trova nella Biblioteca Nazionale austriaca di Vienna, ci presenta due soli tempi: l’Allegro ma non troppo e l’Allegro assai. Un foglio a matita vergato da altra mano rimanda per il secondo tempo ad uno spartito collocato altrove ma è difficile poter giungere alla certezza di tale identificazione considerando, innanzitutto, che tale indicazione è palesemente di altra mano di quella del compositore stesso. Avveniva anche che il secondo tempo fosse lasciato all’improvvisazione del solista.

Questa, con grande probabilità, è la motivazione della “mancanza” del tempo intermedio di tale concerto. Considerando, poi, che la prima esecuzione di tale lavoro vide la partecipazione, quale organista, dell’allieva di canto di Salieri Maria Theresia von Paradis, virtuosa dell’organo nonostante il grave problema della cecità, non è difficile affermare che fosse stata lasciata volutamente all’arte di questa singolare interprete l’improvvisazione del secondo tempo. Non dimentichiamo, tra l’altro, che la von Paradis, terminata la sua attività concertistica, si dedicherà alla composizione, che fin da giovanissima iniziò a studiare con Carl Friberth e l’Abate Vogler.

L’idea con la quale sono partito quando ho scelto questa composizione era – nel rispetto di un’esecuzione filologicamente corretta, avendo utilizzato di tutte le partiture la versione originale – di presentare i due soli tempi che sono giunti fino a noi. Poi ho preferito optare per l’inserimento di un secondo tempo, che ho scritto appositamente per questo concerto ed ho voluto dedicare alla memoria dell’amico Don Giacomo Simonetti, per lunghi anni zelante parroco di Santa Maria degli Angeli in Sanremo, deceduto quest’anno. Fu lui che mi stimolò ed invitò a scrivere le mie prime composizioni vocali per la Liturgia. Avevo da poco terminato i miei studi musicali e mai avrei pensato fino a quel momento che un giorno mi sarei dedicato esclusivamente alla Musica Sacra ed espressamente alla composizione di canti per la Liturgia.

Sono molto onorato di aver ricevuto l’invito a dirigere questo concerto dall’Orchestra sinfonica della mia città, formazione composta da validissimi professionisti, e sono contento di collaborare in questa iniziativa con il Maestro Andrea Verrando, organista titolare della Cattedrale di Ventimiglia, che siederà all’organo durante i due concerti. Ringrazio il Dottor Paolo Maluberti ed il Maestro De Lorenzo per aver chiesto la mia collaborazione per la programmazione di questa stagione concertistica dedicata alla Musica Sacra.

E mi auguro siano numerosi i presenti tra i quali non mancherà la Professoressa Silvia Bianchera Bettinelli, vedova del grande compositore e mio indimenticabile maestro Bruno. A lui devo molto, non soltanto circa la mia formazione musicale ma anche riguardo alla mia crescita umana. Un grande artista Bettinelli, vero maestro dell’umiltà del cuore, espressione dell’autenticità dei valori che si custodiscono nel cuore! Un vero uomo di arte e di fede”.

Sì: Tepasso – Maestro di Cappella della Diocesi di Ventimiglia – San Remo – è stato allievo di Bettinelli, compositore di fama mondiale e didatta di nomi quali: Claudio Abbado, Bruno Canino, Aldo Ceccato, Riccardo Muti, Maurizio Pollini, Uto Ughi… Del suo allievo sanremese Tepasso Bettinelli ebbe una grande considerazione tanto che così si espresse: “Un allievo come capita raramente di incontrare”. Scrisse diverse pagine introduttive a pubblicazioni musicali di Davide Tepasso: da “Sorgenti delle acque” (1996), a “Tu, sole senza tramonto” nel 2001.