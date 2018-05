Sanremo, lo scrittore Michael Sfaradi ospite ai Martedì Letterari del Casinò

Sanremo. Ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, il 29 maggio ospite lo scrittore israeliano Michael Sfaradi che presenterà il suo romanzo “Stinger”. Il romanzo è di fantasia e che nessuno dei fatti raccontati è mai successo nella realtà, anche se lo spunto nasce da alcune vicende che non sono mai state chiarite fino in fondo e da notizie vere e importanti sempre nascoste, in tutto o in parte, al grande pubblico.

Come ad esempio:

A) Cinquecento Stinger FIM-92 (alcune fonti sostengono 1500), missile terra–aria spalleggiabile a ricerca di calore facevano parte del pacchetto di aiuti statunitensi ai mujahideen che combatterono l’esercito sovietico in Afghanistan negli anni ’80. Secondo diversi rapporti di intelligence quasi 300 velivoli sovietici, inclusi molti Mil Mi-24 Hind, furono abbattuti proprio per mezzo di questi missili prima che il Cremlino decidesse il ritiro delle truppe nel 1989. Dopo il ritiro dell’Armata Rossa, il governo USA recuperò la maggior parte degli Stinger che erano stati consegnati, ma 16 di questi finirono nelle mani dell’Iran che era già in possesso del sistema missilistico ‘gemello’ sovietico, poi russo, denominato ‘Strela’. Possedendo le due più avanzate tecnologie è possibile che gli ingegneri iraniani, tanto impegnati nella progettazione di tecnologia missilistica, abbiano sviluppato un nuovo razzo spalleggiabile

di ultima generazione.

B) Negli ultimi anni ci sono stati diversi incidenti aerei, che ho seguito come giornalista, le cui cause sono sempre rimaste in ombra o sono state date delle spiegazioni al limite del ridicolo.

C) Il progetto ‘C-MUSIC’ ha impegnato per anni le migliori menti della I.A.I. (Israel Aerospace Industries), ELBIT System e Rafael Advanced Defense System, al fine di realizzare un sistema multi – spettrale a infrarosso laser che acquisisce le tracce di missili in arrivo e li devia dal loro obbiettivo. Può essere installato a bordo di qualsiasi aeromobile civile consentendo una soluzione ottimizzata per la protezione del velivolo in fase di decollo o di atterraggio. Se le più importanti compagnie israeliane, di stato o a partecipazione statale, che si occupano di

sviluppo e produzione di sistemi d’arma, realizzazione di apparati elettronici legati alla sicurezza e tecnologia militare di ultima generazione sono state impegnate in questo settore e se il governo dello Stato di Israele ha deciso lo stanziamento di diversi milioni di Dollari per la progettazione e sperimentazione di un sistema antimissile per aeromobili civili, significa, secondo me, che il pericolo di attacchi da terra ad aerei da trasporto passeggeri è reale.

Il romanzo è strutturato come un thriller classico con diversi Flash Back e storie che si intrecciano anche se i personaggi sono lontani fra loro, nel tempo e nello spazio. Tutto inizia venerdì 20 marzo 2015 a bordo del volo

Lufthansa da Buenos Aires a Francoforte sul Meno, quando il dottor Ludwig Wolgen, docente di ingegneria fisica nel corso di laura di ingegneria aerospaziale della Humboldt-Universität zu Berlin, di ritorno dall’Argentina dopo alcuni seminari organizzati dall’Universidad de Buenos Aires, si accorge che qualcuno ha inserito dei documenti nella sua borsa. Si trattava delle fotocopie di un progetto di missile spalleggiabile, o facilmente trasportabile da un gruppo di fuoco, con prestazioni superiori a qualsiasi altro missile conosciuto. Le date riportate sui documenti, di

alcuni anni prima, e gli stessi erano accompagnati da una lettera anonima, sicuramente di uno dei professori iraniani presenti, battuta a macchina in un inglese stentato.

La lettera aveva carattere generico per cui era probabile che anche altri colleghi avessero ricevuto plichi uguali a quello che aveva trovato nella borsa. L’anonimo professore chiedeva, anzi implorava, di far sapere al mondo che in Iran erano state messe a punto armi che, se fossero cadute in mano a terroristi, avrebbero messo in ginocchio il trasporto aereo mondiale. Ludwig Wolgen, dopo aver letto ogni pagina del dossier lo rimette nella sua borsa con il proposito di avvertire il suo rettore e i servizi segreti tedeschi di quelle notizie che, se confermate, sarebbero di portata planetaria. Poi, mentre prova a rilassarsi, volge il suo sguardo verso l’oblò dell’aereo per vedere il sole tramontare sui Pirenei e si accorge che proprio uno di qui missili che aveva visionato sulle fotocopie è in rotta di collisione con l’aereo che, a distanza di pochi istanti, diventa una palla di fuoco.

Da questo e altri incidenti aerei apparentemente senza spiegazione prende il via l’indagine che deve fare luce sulla reale esistenza di questa nuova arma, su chi ne è in possesso e più di ogni alta cosa come difendersi da

essa. Il romanzo si snoda nel tempo e nei luoghi e come tutti i thriller spiega il carattere dei personaggi e il perché dei loro ragionamenti che alla fine porteranno se non proprio alla soluzione a qualcosa di molto simile.