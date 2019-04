Sanremo, lo scrittore Edoardo Albinati ospite della rassegna “Cervo in blu…d’inchiostro” al Palafiori

Sanremo. Tutti i cuori sono fanatici. Quelli che ci racconta Edoardo Albinati hanno tra i venti e i trent’anni e sono posseduti da una smania inesauribile: di capire, di essere se stessi eppure diversi, di proteggersi e bruciare. Vogliono poter desiderare senza limiti.

“Cervo in blu…d’inchiostro”, l’appuntamento con la letteratura contemporanea e i suoi grandi protagonisti, prosegue con Edoardo Albinati sabato 4 maggio alle 17 al Palafiori di Sanremo.

L’autore, Premio Strega 2016 e già ospite, in quell’occasione, a Cervo, presenta Cuori fanatici. “Amore e Ragione”, Rizzoli Editore: un talk novel, romanzo di parole lanciate addosso e strappate di nascosto, di ragionamenti sofisticati o brutali, di chiacchierate assurde e litigi sussurrati.

Dialogano con l’autore Stefano Petrocchi, Direttore della Fondazione Bellonci di Roma, e Patrizia Milanese, docente del Liceo Cassini di Sanremo.

Edoardo Albinati è nato a Roma nel 1956. Lavora da venticinque anni come insegnante nel carcere di Rebibbia. Tra i suoi libri Maggio selvaggio, Orti di guerra, 19, Tuttalpiù muoio (scritto con Filippo Timi), Vita e morte di un ingegnere, Un adulterio. Nel 2016 ha vinto il Premio Strega con La scuola cattolica.

Lunedì 6 maggio alle ore 17 a Palazzo Viale (Cervo), nell’ambito degli incontri di formazione che arricchiscono la rassegna, Stefano Petrocchi terrà una lectio magistralis dal titolo “Strega. Un premio che nessuno ha ancora immaginato”.

La rassegna è ideata dalla professoressa Francesca Rotta Gentile e promossa dall’associazione culturale Cumpagnia du Servu, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Istruzione del Comune di Cervo (delegato all’istruzione Annina Elena), del Comune di Imperia (assessore Marcella Roggero), del Comune di Sanremo (assessore Eugenio Nocita) e della Provincia di Imperia.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia e l’autorizzazione come

corso di formazione docenti per gli insegnanti di ogni ordine e grado di tutta Italia: tutti gli incontri (totale ore 45:00) saranno registrati sul sito di formazione S.O.F.I.A del MIUR (iscrizione gratuita fino al 21 dicembre 2018) dagli istituti scolastici capofila per la formazione:

• Ruffini-Imperia: dirigente scolastico Paolo Auricchia

• Sanremo Levante-Sanremo: dirigente scolastica Anna Maria Fogliarini

Gli studenti che parteciperanno agli incontri letterari potranno avere le ore riconosciute come credito formativo.

Ingresso gratuito.