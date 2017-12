Sanremo, l’eleganza della musica d’autore con il trio dell’Orchestra Sinfonica

Sanremo. Dopo il successo del concerto del trio dell’Orchestra Sinfonica sul terrazzo della facciata di Porta principale, il 29 dicembre alle 18.30 torna l’elegante e suggestivo momento musicale; il trio si esibirà in una performance dedicata alla musica d’autore, classica e moderna, sul terrazzino di Porta Principale.

Le note di brani indimenticabili, partendo dalla Casa da Gioco, si diffonderanno sino in via Matteotti, una suggestiva colonna sonora “d’autore” unica una vera novità per l’ubicazione dei musicisti, che ha visto il 23 dicembre la presenza del sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, del consigliere comunale Federico Carion, presidente della Commissione speciale per l’Orchestra Sinfonica e il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco.

“ La prima esibizione è stata accompagnata da numerosissimi apprezzamenti ed applausi dal pubblico che si è radunato davanti al Casinò, per ascoltare i maestri dell’Orchestra Sinfonica” – dice il cons. Olmo Romeo, vicepresidente di Federgioco“. “E’ stata un’esibizione di grande professionalità che ha interessato turisti e residenti anche per la sua particolarità. Ricordiamo che è la prima serie di concerti che viene effettuata a Natale dal nostro storico terrazzo. Ringraziamo l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, per la disponibilità e per aver subito accolto questa nostra iniziativa, scaturita da un’importante sinergia condivisa. Anche così abbiamo augurato “Buon Natale” e ora “Felice Capodanno” a tutta la città e ai visitatori che hanno scelto di trascorrere le loro ferie a Sanremo“.