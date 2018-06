Sanremo, l’associazione Pigna Mon Amour dà il via alla stagione estiva con il concerto di Bocephus King

Sanremo. Primo concerto della stagione estivo promosso dall’associazione Pigna Mon Amour il 30 giugno alle 21 in piazza Santa Brigida.

Torna a Sanremo e nella “sua” Pigna Bocephus King, una delle più grandi promesse delle musica rock canadese, amico dell’associazione Pigna mon Amour e della nostra città. Il palco di piazza Santa Brigida si accenderà grazie al carisma di un artista autentico in grado di azzerare ogni “distanza” con il pubblico. Bocephus King sarà accompagnato dalla violinista Alice Marini della sua band storica.

Bocephus King, all’anagrafe James Perry, arriva da Vancouver e più precisamente da Tsawwassen, una piccola cittadina sull’Oceano Pacifico dal fiero nome indiano. Bocephus King sembra uscito dal mondo del vaudeville, un Humphrey Bogart o un Robert Mitchum senza tempo. Bocephus King ha all’attivo 5 dischi: Joco Music, A small good thing, The Blue Sickness, All children Believe in Heave e Willie Dixon God Damn, due dei quali (il secondo e il terzo) pubblicati dalla New West Records, etichetta cult di Austin tra le prime ad accorgersi dello suo straordinario talento.

Bocephus si fa conoscere anche in Italia grazie a questi due dischi e il magazine Buscadero gli dedica addirittura la copertina commentando: “è la seconda volta che mettiamo un artista sconosciuto in copertina. La volta scorsa era toccato a Tracy Chapman”. Bocephus King arriva in tour in Italia infiammando ogni tipo di palcoscenico dove si trova a suonare, da solo in acustico o con la sua band, The Rigalattos.

Dal vivo è una miscela esplosiva capace di spaziare tra sonorità blues, gospel, gipsy e country, rileggendo un intero secolo di musica americana. Ci sono echi di Woody Guthrie, Dylan, Springsteen, Waits ma anche Prince, Townes Van Zandt e tanto, tanto Cinema da Fellini a Quentin Tarantino passando per l’estro dei fratelli Coen. In Italia incontra il giovane cantautore Andrea Parodi di cui produce i suoi primi due dischi (Le Piscine di Fecchio e Soldati), un grande viaggio ricco di contaminazioni.