Sanremo, l’associazione “Caruggi and Dragons” organizza la fiera di giochi di ruolo e da tavolo

Sanremo. L’associazione “Caruggi and Dragons” domenica 25 novembre organizza un evento aperto a tutti, dalle 15 fino a tarda notte, presso i locali del Chimicand (via Lamarmora 38 – Sanremo) per “apparecchiare” più di 25 Giochi da Tavolo insieme ad altre quattro associazioni locali che si occuperanno dell’organizzazione di questa giornata.

La “Caruggi and Dragons” è un’associazione ludica senza scopo di lucro che si è prefissata il fine di promuovere il Gioco di Ruolo ed i Giochi da Tavolo collaborativo a coloro che non lo hanno mai provato o che si sono limitati esclusivamente ai grandi classici tipo Monopoly.

L’invito è rivolto a tutti senza limiti di età. Per qualsiasi informazione, domanda o chiarimento è a disposizione la pagina Facebook https://www.facebook.com/gdrsanremo/