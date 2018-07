Sanremo, la vocalist Francess ospite dell’ultima serata di “Bravo Jazz 2018″

Sanremo. Si è arrivati all’atteso gran finale a San Costanzo, per la quinta edizione di Bravo Jazz. La rassegna della Pigna – con l’organizzazione di Ass. Fare Musica, il contributo del Comune di Sanremo – Assessorato alla Cultura e manifestazioni e la direzione artistica di Enzo Cioffi – si conferma anche quest’anno realtà del panorama jazzistico che ha visto alternarsi alcune tra le migliori proposte nazionali e internazionali: un omaggio al jazz in tutte le sue sfaccettature, nonché ai linguaggi più attuali.

Questa sera – sabato 28 luglio – a chiudere la quattro giorni di programmazione, sarà Francess, affascinante quanto talentuosa vocalist ed autrice di origine italo-giamaicana, statunitense d’adozione.

Francess ha saputo ottenere grandi consensi in Germania, U.S.A. e non solo, unendo alla cura negli arrangiamenti una notevole forza commerciale nei pezzi: i singoli “Notes and words” e “The other half of me” nell’anno 2013 sono stati programmati da oltre settanta emittenti radiofoniche francesi. Importanti anche le numerose collaborazioni con artisti del livello di Zucchero, come corista a “Che Tempo che fa” su Rai3, al “Wind Music Awards” all’arena di Verona e al “Coca Cola Summer Festival” di Roma.

Dopo l’album di esordio “Apnea” Francess presenta “A Bit Of Italiano”, in cui reinterpreta celeberrimi brani della musica italiana tradotti e riadattati in lingua inglese, con originalità compositiva, dal punto di vista musicale e testuale, seguito da un intenso tour estivo.

Il 2018 è anno di uscita del suo ultimo lavoro discografico “Submerge”, che sarà presentato sul palco naturale nel centro storico sanremese; accompagnata da Egidio Perduca alla chitarra, Mauro Isetti al basso e Paolo Facco alle percussioni, l’artista proporrà il suo coinvolgente mix di sonorità blues, pop e soul, per un concerto conclusivo da ricordare.

La musica a San Costanzo continua la settimana prossima, da mercoledì 1 a sabato 4 agosto, con i quattro appuntamenti di Rock in the casbah dedicati alla musica rock in tutte le sue declinazioni.

I concerti iniziano alle 21.30 e sono a ingresso libero. Ogni sera sarà attivo il servizio bar a cura di Fare Musica.