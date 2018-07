Sanremo, la Piccola Biblioteca della Pigna compie dieci anni

Sanremo. Il quarto incontro della rassegna “Affabulando in piazza Capitolo” in programma mercoledì 1° agosto coincide con un importante anniversario: 10 anni fa, precisamente la sera del 2 agosto 2008, venivano inaugurati i locali della Piccola Biblioteca della Pigna, gentilmente concessi in comodato dal Comune di Sanremo per interessamento degli allora assessori Daniela Cassini e Luigi Ivaldi.

Alla presenza di personalità della cultura come Libereso Guglielmi, Franco D’Imporzano, Alfredo Moreschi, Valerio Venturi, Alberto Guglielmi Manzoni e molti altri veniva tagliato il nastro dal cultore di tradizioni sanremasche Augusto De Gregori nelle sue vesti di Presidente di Circoscrizione.

Dieci anni dopo, la serata presenterà un programma di letture dal titolo “La Barca d’Autore”, presentando racconti e narrazioni ispirate dall’antica tradizione della Festa “Ra Barca” di Bajardo, recentemente studiata da Freddy Colt con la pubblicazione di un libro dal titolo “A Barca… Una leggenda per Castel Bajardo”, in cui veniva pubblicato integralmente il testo dialettale della ballate messo a punto negli anni ’20 dal sacerdote franco-italiano Jean Allaria.

A leggere passi di Rubino, Calvino e Tommaso Landolfi sarà l’attore matuziano Gianni Modena, insignito qualche anno fa del Premio San Romolo per la Cultura, il quale per la prima volta partecipa come “fine dicitore” al programma di Affabulando.

Al termine della serata letteraria e fiabesca, tra suggestioni medioevali e antichità druidiche, ai presenti verrà offerto un brindisi per festeggiare il decennale della Biblioteca, polo d’attrazione per tutti coloro che coltivano interessi culturali ed artistici legati al territorio.

La serata avrà inizio anticipato alle ore 21, per non coincidere con lo spettacolo di Rock in the Casbah che si svolge in altra zona della Pigna. La cittadinanza e gli ospiti sono cordialmente invitati in piazza del Capitolo.