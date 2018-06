Sanremo, la parrocchia N.S. della Mercede festeggia Sant’Antonio di Padova

Sanremo. Il 13 giugno la parrocchia N.S. della Mercede festeggerà Sant’Antonio di Padova, il patrono dei poveri e dei bambini, con un Triduo di preparazione, guidato ogni sera da don Martin Loza Perez, in preparazione alla Santa Messa delle 18 e con una “festa” di quartiere di San Martino i giorni 15 e 16 giugno nei giardini di Baden Powell, accanto della chiesa che vedranno la partecipazione della popolazione e di alcuni volontari guidati da Fra Cristoforo e dai suoi confratelli, visto il grande desiderio dei parrocchiani di proseguire questi momenti di fraternità, comunione e di incontro.

Sarà un’occasione per vivere ancora una volta, così come è stato per la ricorrenza della patrona N.S. della Mercede, il senso di unione del quartiere perché la fede insieme alla gastronomia e alle note musicali accrescono il senso di festività e di armonia.

Saranno serviti ravioli, rostelle, focaccine e altro ancora, Volontari, guidati, si stanno impegnando per poter di nuovo offrire a tutti noi due serate indimenticabili. loc A3 festa S.Antonio

Sant’Antonio, nato a Lisbona nel 1195, fu un religioso francescano oggi conosciuto come il Taumaturgo, il Santo dei miracoli. Di diversa natura ci appaiono i prodigi da lui compiuti, in vita e dopo morte. A volte sono miracoli di guarigione, a volte di conversione e di cambiamento del cuore, altri sono miracoli che sembrano sconvolgere le leggi della natura, per impedirci di dimenticare che queste stesse leggi sono un incessante miracolo.

Ancora oggi il Santo continua ad essere nella chiesa mediatore concreto e privilegiato presso Dio.

Sant’Antonio in modo particolare ha curato i più poveri, i bambini orfani e gli ammalati e Lui ci insegna a fare altrettanto. I Frati hanno deciso di destinare il ricavato della sagra alla carità della nostra parrocchia

Vi invitiamo tutti a partecipare e a condividere insieme con noi queste serate per “stare insieme”.