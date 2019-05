Sanremo, la compagnia Ariston Proballet si esibisce in un omaggio a Mozart

Sanremo. Il giorno 17 maggio alle 21,15 sulla favolosa scena del Teatro Ariston di Sanremo l’Ariston Proballet, come anteprima del Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo regala al suo pubblico un balletto delicato e nello stesso tempo pieno di energia che parla del genio della musica mondiale W.A. Mozart.

Lo spettacolo è coreografato del maestro Renato Zanella, già direttore della compagnia di ballo del teatro dell’Opera di Vienna e ora coreografo della compagnia Austriaca Europa Ballett diretta dal maestro Michael Fichtenbaum.

Wolfgang Amadé su musica di Mozart e Salieri

La produzione “Wolfgang Amadé” di Renato Zanella è stata eseguita per la prima volta nel 1998 all’Opera di Stato di Vienna. A quel tempo, Vladimir Malakhov ha ballato il ruolo principale. Per il Belgrado Madlenianum Opera & Theatre, una nuova versione di questo balletto è stata prodotta da Renato Zanella. Christian Attersee, uno dei pittori più famosi in Austria, ha preparato una nuova scenografia in esclusiva per la prima a Belgrado. Dodici immagini speciali a tema sono state realizzate appositamente per lo spettacolo.

Il balletto Wolfgang Amadé viene eseguito per la musica di Mozart e Salieri e realizzato con l’Ensemble dell’European Ballet. Il solista Florient Cador balla nel ruolo principale nel 2019. Il balletto Wolfgang Amadé mostra in modo artistico – attraverso la danza, la musica, la scenografia, i costumi e le soluzioni sceniche contemporanee i punti più salienti di vita e di svolta nella vita e nell’opera del genio della musica di Salisburgo: Mozart. Con questa produzione, l’Eurotour inizierà a maggio 2019. Questo tour vi porterà attraverso i paesi di Italia,al teatro Ariston, Croazia, Ungheria, Romania e Repubblica

Compra biglietto: https://aristonsanremo.com/teatro/Wolfgang+Amadé/89t/.