Sanremo, la band “Eufonika” al Palafiori

Sanremo. Giovedì 28 dicembre, si terrà alle 16,30 il terzo concertino della rassegna «Swing Corner of Christmas», che ha visto notevole successo nei due precedenti appuntamenti.

Saranno di scena gli Eufonika, una band rivierasca che già aveva ottenuto successo alla scorsa edizione dello Swing Corner e che torna a proporre il suo ricco repertorio di brani pop e «disco» rivisitati in chiave swing. Per questo il concerto va sotto l’insegna di « More Pop with Swing » e vedrà in scaletta successi di James Brown, Gloria Gaynor e persino Lady Gaga proposti con nuovi ed accattivanti arrangiamenti.

La voce di Amelia Cimiotti, il sax di Simone Giacon, l’accompagnamento ritmico di Lorenzo Spinozzi alla chitarra, Raffaele Muraglia al basso e Luca Cravero alla batteria, sapranno conquistare l’affezionato pubblico del Palafiori, creando un’atmosfera spensierata come preludio alle feste di Capodanno. La rassegna proseguirà poi giovedì 4 gennaio 2018, sempre al Palafiori, con il trio vocale «Le Signorine», che si ispira al mitico modello del Trio Lescano, reduci da un concerto al «Blue Note» di Milano.

La conclusione è prevista al Teatro del Casinò il 7 gennaio con uno spettacolo musicale dell’orchestra «Swing Kids» diretta da Freddy Colt. L’iniziativa dello Swing Corner è realizzata grazie al contributo dell’assessorato al Turismo del Comune di Sanremo. Tutti i concerti dello «Swing Corner» saranno integralmente trasmessi, in differita, sulla web radio Il Discobolo, raggiungibile all’indirizzo www.ildiscobolo.net.