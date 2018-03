Sanremo, Kipewa espone all’Hotel Nazionale con “I colori della Gioia”

Sanremo. Da domani, Pasqua, nuova mostra alla sala esposizioni dell’Hotel Nazionale. Espone Kipewa, in tutto quindici quadri in acrilico, soprattutto astratti, e una grande scultura.

Kipewa, nome d’arte, è per l’anagrafe Gabriele Di Costanzo. “Firmarsi Kipewa – scrive di lui il critico d’arte Carlo Mariano Sartoris – non è un vezzo ma una trasposizione in un altrove che appartiene al dipinto, o alla scultura celato (…) in un mondo forte, integro e fiero, che nell’opera vive, proposto con forza da segni che evocano luoghi intensi e momenti di uomini veri”.

La mostra è organizzata dall’associazione “I colori della Gioia”, di cui è presidente Gioia Lolli, che si occupa di promuovere arte e cultura.