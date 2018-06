A Sanremo va in scena lo spettacolo “Animali Metropolitani”

Sanremo. Mercoledì 6 giugno, alle 21 presso Villa Almerini sita in corso Cavallotti 245, verrà rappresentato lo spettacolo “Animali Metropolitani” come saggio finale del corso di Teatro adulti tenuto dal Teatro Contrapposti di Sanremo.

Lo spettacolo verrà rappresentato dagli allievi è ha come leitmotiv racconti che trattano esperienze dell’essere umano che lo abbiano segnato, sia in modo positivo che in modo negativo. In scena Alessandra Barboni, Matteo Cassini, Emanuele Arrigo, Raffaella Mellace, Paolo Crea, Barbara Ganini, Olga Kryshneva per la regia di Marta Laveneziana e Salvatore Stella.