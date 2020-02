Sanremo, in piazza San Siro torna il mercatino di antiquariato “Piccolo Brocante”

Sanremo. Secondo appuntamento del mese di febbraio con la rassegna di piccolo antiquariato e modernariato in Piazza San Siro, manifestazione che si svolgerà ogni secondo e quarto sabato di ogni mese.

Il cuore del centro storico ospiterà quindi due volte al mese il Piccolo Brocante, mercatino di antiquariato, modernariato e usato che affiancherà le tematiche proposte dai tre negozi di antiquariato già presenti nella piazza.

Sabato 22 febbraio gli espositori proporranno articoli di pregio e rarità, così come gli oggetti delle nonne e curiosità, affari che a volte si nascondono dietro una spesa di pochi euro. Ai visitatori saranno offerte in omaggio le cartoline artistiche fatte appositamente per la manifestazione.