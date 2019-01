Sanremo, in piazza Borea D’Olmo terzo e ultimo concerto dei The Brilliant Tina Linetti’s

Sanremo. Terzo ed ultimo concerto dei The Brilliant Tina Linetti’s mercoledì 2 gennaio, in Piazza Borea D’Olmo alle 16.30 nel contesto delle Manifestazioni Natalizie del Comune di Sanremo.

Il gruppo sanremese, fondato e capitanato da Massimo Caldarelli, rallegrerà quanti vorranno partecipare con un repertorio composto da classici della musica popolare italiana, che si può definire un “Souvenir d’Italy”, ricco di brani conosciuti in tutto il mondo e scritti da grandi autori della canzone Italiana come Domenico Modugno, Renato Carosone, Fred Buscaglione, Totò, Alberto Rabagliati, oppure interpretati da giganti della Canzone come Luis Prima, Dean Martin, Ray Gelato, arrangiati in chiave Jive, Swing e Lindy-Hop in versioni esplosive dal Maestro Livio Zanellato e che sono i balli che attualmente stanno spopolando in tutta Italia.