Sanremo, il musical dedicato al Festival della canzone italiana approda al Casinò

Sanremo. Dopo il successo di pubblico e di critica tributato a “Sanremo Musical” nel Teatro Nuovo di piazza San Babila a Milano, lo scorso 18 maggio, il Musical dedicato alla Storia del Festival approda nella casa da Gioco.

Sabato 23 giugno alle 20.30, sul Roof Garden verrà presentata una versione creata appositamente per il palcoscenico sotto le stelle del Casinò e per la sua clientela. Il Casinò di Sanremo con il Comune e il teatro Ariston presenta, anche a Sanremo, il prestigioso progetto musicale “Sanremo Musical” dedicato alla storia del Festival, nato al Casinò nel 1951 e poi, dal 1977, organizzato nel Teatro Ariston.

Sottolinea Casinò Spa: “E’ diventato realtà un progetto artistico che solo un anno fa sembrava difficilmente realizzabile. Con il sostegno del Casinò, del Comune e del Teatro Ariston la parte artistica è riuscita a mettere in scena un prodotto artistico di grande qualità, che ha saputo entusiasmare e coinvolgere il pubblico del Teatro Nuovo di Milano. Il successo della “Prima” è stata la migliore ricompensa per gli sforzi profusi da tutti, soprattutto dagli artisti e dal corpo di ballo, che hanno trasmesso l’energia e la forza di canzoni, vicende e periodi rimasti impressi nell’immaginario collettivo. E’ un bel prodotto musicale ed artistico ma anche un importante transfert mediatico per portare il brand “Sanremo” e “Casinò di Sanremo” nei più bei teatri d’Italia e del mondo.

Ovunque il brand “Festival di Sanremo” è un must, che stimola adesioni ed attenzione. Era importante, nel panorama degli spettacoli e delle proposte teatrali, presentare un format che declinasse la storia del Festival, capace di fermare davanti al piccolo schermo più di 12 milioni di telespettatori, come abbiamo registrato nell’ultima edizione. E’ una proposta esclusiva per i nostri ospiti, che potranno seguire il tema del Musical, nella versione scritta da Isabella Biffi e Salvatore De Pasquale, con la regia di Isabella Biffi, nella riduzione per la Casa da Gioco. Il Sanremo Musical, versione integrale, intanto si prepara a girare il mondo con il suo forte potenziale promozionale e turistico”.

Concludendo: “Per il progetto si ringrazia, in particolare, il Comune, il sindaco Alberto Biancheri, e il patron dell’Ariston Walter Vachino per aver sostenuto in prima persona questa importante iniziativa dal forte significato artistico e musicale, un inno a Sanremo città della musica“.

Per agevolare la partecipazione è stato creato il pacchetto cena+spettacolo € 100,00 o bicchierata +spettacolo €30,00, sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni o prenotazioni tel 0184 505543.