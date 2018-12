Sanremo. Domenica 9 dicembre sarà allestito il tradizionale Mercato Antiquario che ricorre la seconda domenica di ogni mese.

Le bancarelle del brocante, con una selezionata raccolta di oggetti di antiquariato, collezionismo e curiosità troveranno posto in piazza Eroi e in piazza Muccioli, accompagnando i visitatori in un colorato percorso attraverso il centro città.