Sanremo, il 3 maggio al Casinò il concerto “Il violino canta la melodia e la melodia è l’anima della musica”

Sanremo. Questa settimana è di scena il violino, come chiaramente indicato nel titolo dato al concerto dal Direttore artistico e stabile M° Giancarlo De Lorenzo. Il solista di questa esibizione sarà Edoardo Zosi, diretto dalla bacchetta del Maestro francese Amaury Du Closel.

Il programma prevede un brano contemporaneo e due classici:

– Acordarse per Archi (2012), di Alessandra Ravera

– Concerto n° 1 in Sol minore Op. 26 per Violino ed Orchestra (1866), di Max Bruch (1838/1920)

– Sinfonia n° 2 in Mi bemolle maggiore (1855), di Charles Gounod (1818/1893)

Amaury Barbat du Closel è un 61enne francese Direttore d’Orchestra e compositore contemporaneo. Il padre è membro titolare dell’accademia delle scienze morali, lettere ed arti contemporanee di Versailles, città della quale è stato sindaco per anni. Du Closel stato allievo di Max Deutsch ed ha inoltre seguito l’insegnamento del Maestro Michel Philippot al Conservatorio di Parigi. La sua carriera di direttore d’orchestra è iniziata nel 1982. Nell’86 ha vinto il concorso internazionale di direzione d’orchestra di Lugano. E’ direttore musicale dell’atelier lirico ed orchestrale del centro (a Versailles) ed ha tenuto concerti sia in Francia sia all’estero, dirigendo le più importanti formazioni in Germania, Inghilterra, Polonia, Grecia, Romania e Corea. Risiede a Vienna dal 2013.

Edoardo Zosi, 30 anni, inizia lo studio del violino a 3 anni; si diploma al conservatorio “Verdi” di Milano nel 2005 con il massimo dei voti, lode e menzione speciale; si perfeziona in seguito con Salvatore Accardo all’accademia “Stauffer” di Cremona e all’accademia musicale Chigiana di Siena, ricevendo il diploma d’onore. Nel 2003 vince il concorso internazionale “Valsesia Musica” (più giovane concorrente). Nel 2005 debutta a con i “Stuttgarter Philarmoniker” e con i “Berliner Symphoniker”. Nel 2007 esegue lo stesso concerto in diretta per il festival di Radio France et Montpellier e successivamente a Lugano con l’orchestra della Svizzera Italiana. Nel 2010 si esibisce al Teatro “San Carlo” di Napoli con l’orchestra del Teatro e nel 2013 con l’RTE Symphony Orchestra di Dublino in diretta radiofonica. Nel 2014 debutta con l’Orchestra Nazionale “S. Cecilia” di Roma nella Sala Santa Cecilia del Parco della Musica. Nel 2016 debutta con un recital alla Carnegie Hall ed è nuovamente ospite dei Nürnberger Symphoniker. È regolarmente invitato da importanti Orchestre nazionali ed internazionali e collabora con grandi direttori quali Buribayev, Diemecque, Feltz, Lintu, Sitkovetsky, Tang, Vedernikov, e si esibisce regolarmente nelle più importanti Stagioni Concertistiche Italiane. Dal 2011 al 2015 ha insegnato al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma e, successivamente, al Conservatorio “Puccini” di La Spezia; attualmente è docente di violino al Conservatorio “Duni” di Matera.

Prezzi biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari).

Prezzi abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi per studenti, 20 €; 15 ingressi per iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima dell’inizio del concerto. Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.