Sanremo, il 28 aprile il primo appuntamento del ciclo “Storia-storie di ieri e di oggi”

Sanremo. La Cgil della Provincia di Imperia, l’ANPI di Sanremo e la Federazione operaia sanremese hanno promosso un ciclo di incontri per sottolineare il dovere morale e civile di ricordare la nostra storia, quella grande come quella quotidiana delle persone e della comunità locali, per comprendere i temi e le questioni dell’oggi, ragionando in una prospettiva di “sguardo lungo” sul futuro.

Si inizia sabato 28 aprile alle 17, in occasione della ricorrenza della Festa della Liberazione, con la presentazione del V° e ultimo volume della “Storia della resistenza imperiese” di Francesco Biga e Ferruccio Iebole, a cura di Vittorio Detassis e, per la parte iconografica, Roberto Moriani.

Il saluto iniziale sarà dato da: Fulvio Fellegara segretario provinciale CGIL Imperia, Dario Biamonti presidente federazione operaia.

Il volume che sarà presentato è il quinto e ultimo di una corposa Storia della Resistenza Imperiese scritta con passione da Francesco Biga, instancabile indagatore della locale storia contemporanea, focalizzando la sua attività di studioso alla documentazione e ricostruzione delle vicende della Resistenza imperiese. Questo ultimo capitolo conclusivo, comprensivo anche della parte storica relativa all’Albenganese (territorio anch’esso compreso nella I Zona Operativa della Resistenza ligure, con l’Imperiese e tutto l’estremo Ponente Ligure), è stato completato con la collaborazione di Ferruccio Iebole, Vittorio Detassis, Roberto Moriano e Giuseppe Fragalà.

Esso riguarda nella prima parte la lotta armata nei borghi e nelle città costiere contro i nazifascisti condotta in massima parte dalle formazioni SAP (Squadre di Azione Patriottica) e nella seconda e terza parte la lotta politica, sociale e civile promosse soprattutto dai Comitati di Liberazione Nazionale (CNL), dei quali vengono ripercorse le travagliate vicissitudini città per città, comune per comune.

Questo volume è stato pubblicato con il contributo della Regione Liguria e della Coop Liguria. Saranno presenti ed interverranno: Giovanni Rainisio presidente istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Imperia, Ferruccio Iebole coautore del Volume, Vittorio Detassis curatore del volume, Giuseppe Fragalà collaboratore raccolta foto. E’ previsto anche un intervento sulla resistenza dimenticata degli italiani all’estero a cura di Rodolfo Amadeo della Cgil Imperia.