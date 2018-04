Sanremo, il 28 aprile al Casinò il concerto di Enrico Ruggeri e i Decibel

Sanremo. Successo dopo successo il Roof Garden si appresta a presentare, nel week end del ponte del 1 maggio, un concerto esclusivo che riporta il Festival della Canzone al Casinò di Sanremo. Domani sabato 28 aprile, infatti, si esibiscono sul palcoscenico del ristorante sotto le stelle Enrico Ruggeri e i Decibel. Una tappa importante del tour nazionale dove presentano “una sorpresa ogni sera, perché è suonata sul momento, senza campionature e senza niente di virtuale, come nella musica attuale spesso succede“. Verrà proposto “lettera dal Duca” il brano presentato al Festival 2018 ma anche i grandi successi di una lunga e felice carriera con un rapporto diretto con il pubblico, composto da tre generazioni di fans. Per completare la proposta d’intrattenimento a “360°, il 29 aprile dalle 23.30 gara di “Fair Roulette-Puntiamo su di te” a montepremi garantito € 10.000.

Sottolinea Casinò Spa: “C’è grande attesa per Enrico Ruggeri e i Decibel, nomi importanti della musica italiana, che caratterizzano il nostro calendario Vip. E’ un concerto tra i più prestigiosi della stagione che per il Casinò, ma anche per la città, ha un forte significato turistico e contraddistingue l’offerta di intrattenimento del fine settimana che porta al ponte del 1° maggio. E’ un appuntamento turistico per cui abbiamo creato due eventi mirati: uno musicale e uno di gioco. Domenico 29 aprile, infatti, proporremo ai nostri ospiti la gara di Fair Roulette, una novità del 2018, per soddisfare le aspettative di tutti i nostri clienti. Dopo la gara di roulette francese e di Black jack proponiamo quella di Fair Roulette nell’ultimo fine settimana di aprile, per creare un pacchetto vacanze indirizzato ai visitatori della Riviera e a tutti coloro che apprezzano diversificate proposte di divertimento. Abbiamo adottato la formula del montepremi garantito, che renderà la gara ancor più gradita. Inoltre abbiamo fissato una quota di iscrizione accessibile permettendo a molti appassionati di partecipare. Attraverso un’attenta strategia aziendale, consolidiamo l’immagine della nostra azienda come polo di intrattenimento. ”

Scelte originali e che portano a Sanremo, attraverso il calendario Vip del Casinò, “veri professionisti” della musica, della comicità d’autore e della danza. Il Casinò è un palcoscenico aperto verso il mondo, dove splendide coreografie si intrecciano con personaggi contraddistinti da una forte penetrazione mediatica.

SABATO 28 APRILE 2018 Roof Garden

ENRICO RUGGERI E DECIBEL

L’amatissimo cantautore milanese si riunisce alla storica band con cui mosse i primi passi nel mondo della musica. Nella Milano degli anni settanta i giovanissimi Decibel – Enrico Ruggeri, Fulvio Muzio e Silvio Capeccia – fanno presto parlare di loro, portatori di una ventata di originalità.Nel 1980 il grande salto, con la partecipazione a Sanremo con il brano Contessa, alla quale segue l’album Vivo da re: il successo di critica e di pubblico è travolgente. In seguito il trio si divide seguendo strade molto diverse, ma restando in contatto e legato da amicizia e affinità artistiche. Gli anni passano e si fa strada l’idea di tornare insieme in studio: dicembre 2016 è il mese della storica reunion e a marzo 2017 esce Noblesse Oblige. Il cammino dei Decibel non si ferma e nel 2018 tornano sui palchi con grandi novità e un nuovo lavoro in arrivo: nella 68° edizione del Festival della canzone italiana, hanno partecipato con il brano Lettera dal duca, estratto dal disco di inediti L’Anticristo uscito il 16 febbraio. I nuovi brani affiancati alle hit storiche, non potranno fare a meno di conquistare la platea del Roof Garden, in un lungo excursus di successi