Sanremo, il 27 aprile presentazione del libro “L’inganno dell’Unione” di Michele Nisi

Sanremo. Venerdì 27 aprile alle 21 presso il locale Chimicand Family Bar in via Lamarmora 28 si terrà la presentazione del libro “L’inganno dell’Unione – Fuochi di Ribellione” dell’esordiente Michele Nisi, per la campagna di Crowdfundig indetta dall’editore BookaBook.

La serata prevede la presentazione da parte dell’autore del suo progetto editoriale, breve lettura di un estratto da uno dei capitoli principali, buffet di saluto. Sarà anche possibile preordinare una copia sia cartacea che ebook del libro, partecipando così attivamente alla campagna di promozione.

Per ulteriori informazioni, potete visitare la pagina dell’autore sul sito di bookabook: https://bookabook.it/libri/linganno-dellunione-fuochi-ribellione/