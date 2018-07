Sanremo, il 21 luglio in piazza San Siro il concerto di Mister Pipoli

Sanremo. Giuseppe Pipoli in arte Mister Pipoli, pugliese nato a Monopoli (Bari) ha iniziato la sua carriera di cantante nel 1989 con la partecipazione al Festival degli Sconosciuti organizzato da Rita Pavone e Teddy Reno.

Sempre nell’anno 89 è finalista del programma musicale “Giovani in musica 89″ corcorso bandito dal Tv Sorrisi e Canzoni . Nel 2011 partecipa alle selezioni finali del talent X-Factor . Nel 2013 è eletto personaggio del Talent Up. Nel 2014 ottiene un secondo posto nazionale sul Network S.F.Radio con l’inedito “Era ora” tratto dal suo primo album “Confusionario Caotico”.

Il giorno sabato 21 luglio alle 21,30 sarà in concerto a Sanremo in Piazza San Siro per presentare il nuovo album di inediti “Adrenalina pura”con etichetta discografica “Lotus Music” e promizione radio. Ad accompagnarlo sul palco la band di San Severo( Foggia) formata da 4 grandi professionisti: alla batteria Francesco Genovese, al basso Luigi Ferro, alle tastiere/pianoforte Maestro Domenico De Biase (direttore d’orchestra).

Il nuovo album è firmato per i testi dagli autori Claudio Aniasi (che in passato ha scritto il brano “Il tuo amore” per Drupi) e Valerio Bruno Finocchiaro, scrittore siciliano. Le musiche sono state realizzate dal maestro Alberto Graziani. L’album è stato registrato al Free studio del maestro Giacomo Lampugnani di Voghera e prodotto dal dott.Stefano Lovece di Monopoli( medico chirurgo odontoiatra).

Il repertorio di mister Pipoli tra il rock più puro ed energico e la rock-ballade italiana. A curare gli arrangiamenti e la programmazione midisynth oltre a rivestire il ruolo di tastierista nel live di Sanremo Domenico De Biase.