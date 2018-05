Sanremo, il 18 maggio alla sede CREA prende il via il “Frutta day 2018″

Sanremo. Venerdì 18 maggio si terrà, con inizio alle 15, un incontro divulgativo relativo al programma “Frutta e Verdura nelle Scuole-Misure di accompagnamento”. Questo programma, giunto al quarto anno di attività, ha portato sinora circa 5000 bambini delle scuole primarie a visitare la sede del CREA di Sanremo, svolgendovi attività relative all’educazione alimentare e alla conoscenza dei prodotti del territorio, attraverso le quali hanno potuto apprendere nozioni sulla biodiversità di ortaggi, frutta e piante aromatiche, sul valore nutrizionale di frutta e verdura, sul rapporto tra pianta e suolo, sugli aspetti biologici delle piante.

Moltissimi insegnanti sono stati inoltre coinvolti presso le scuole per la conoscenza delle finalità del programma stesso. In questo incontro verrà illustrato il programma stesso (con la presenza del coordinatore nazionale Dr. Elisabetta Lupotto), i suoi ultimi sviluppi e i riscontri avuti presso le scuole, si parlerà inoltre degli antiossidanti, una classe di composti importante per la salute dei bambini di cui sono ricchi la frutta, la verdura e in generale molti alimenti vegetali freschi quali le piante aromatiche e i fiori commestibili. Si allega il programma della giornata intera, che prevede al mattino la visita di scolaresche e nel pomeriggio, aperto a tutti, l’incontro divulgativo sugli antiossidanti. Locandina Frutta Day 2018_Sanremo-DEF