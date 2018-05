Sanremo, il 17 maggio Gabriele Borgna ospite al “Maggio dei libri 2018″

Sanremo. Si terrà il 17 maggio, alle 16,30, presso la sala multifunzionale della biblioteca civica “F. Corradi” di Sanremo in via Carli 1, in occasione del “Maggio dei libri 2018”, il primo incontro del ciclo “La lingua come strumento di identità”, a cura di Fabio Barricalla, secondo il seguente programma:

Lo scrittore Gabriele Borgna presenterà “Artigianato sentimentale”. Coordinerà Fabio Barricalla, curatore del “Maggio”, e Ito Ruscini, poeta e studioso, già responsabile dei “Martedì letterari” del Casinò di Sanremo.

Si avvisa il pubblico di presentarsi con congruo anticipo presso la sede dei suddetti incontri. A partire dalle 18, Gabriele Borgna sarà presente presso il Mondadori Bookstore di via Roma, 91 a Sanremo per firmacopie del suo libro, Artigianato sentimentale (puntoacapo editore).

Gabriele Borgna (Savona, 1982) vive a Porto Maurizio (Imperia). È membro dell’associazione culturale “Mondo Fluttuante” con sede in Sanremo. Suoi testi sono presenti su siti letterari e ha ottenuto premi, menzioni d’onore e segnalazioni ai concorsi: festival della cultura mediterranea (2014), Concorso internazionale di Poesia “Parasio” (2015 e 2016), Premio nazionale di poesia inedita “Ossi di Seppia” (2016); inoltre, è stato giudicato tra i migliori autori under 35 dalla biennale di Alessandria (2016). È del 2017 la sua silloge d’esordio, artigianato sentimentale (Puntoacapo Editrice, con prefazione di Giuseppe Conte), vincitrice del concorso indetto dalla casa della poesia di Como“E/state tra i Versi”, del premio speciale “Versi dell’Anima” al premio letterario internazionale “Città di Sarzana” e della menzione d’onore al concorso internazionale “Le Grazie – Portovenere – La Baia dell’Arte”. È risultata inoltre opera finalista al concorso internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”, al premio internazionale letterario “Lago Gerundo” e al concorso nazionale di poesia e narrativa “Guido Gozzano”.