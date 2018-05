Sanremo, il 13 maggio “Concerto di Primavera” al Casinò

Sanremo. Domenica 13 maggio alle 17 presso il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si terrà “Concerto di Primavera” a cura del Comune di Sanremo e dell’associazione “Scuola di Musica Città di Sanremo”.

L’associazione si propone come portavoce di un’iniziativa ambiziosa e innovativa in materia di politica culturale ed educativa: l’attività d’Orchestra come fulcro di una scuola di apprendimento musicale individuale. L’obiettivo didattico è avvicinare e preparare i giovani al mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, in modo completo, consentendo sia un percorso di studio di tipo professionale che amatoriale anche attraverso corsi individuali di strumento o a coppie e corsi collettivi strumentali per bambini.

Il Concerto, in quest’occasione, vede protagonista la Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori “Note Libere” al completo.

“Note Libere” nasce a Sanremo nel 2013. Si tratta di un gruppo strumentale giovanile composto da strumentisti ad arco, fiati, chitarre, pianoforti e percussioni; l’età dei partecipanti al gruppo varia tra gli 8 e i 20 anni. I ragazzi si sono esibiti al Teatro Ariston di Sanremo nell’ambito della manifestazione La Giornata della Legalità, al Festival Internazionale della Musica – FIM di Genova, alla Sala Estense di Ferrara, al Teatro di Tresigallo (FE), al Teatro Filodrammatici di Cremona, al Festival teatrale di Borgio Verezzi e in Francia (Île Sainte Marguerite, Menton, Le Cannet).

Nell’ottobre scorso la sezione degli Archi dell’Orchestra ha partecipato al Premio Tenco presso il Teatro Ariston di Sanremo al fianco del cantante Giuliano Sangiorgi.

Recentemente l’Orchestra, col Coro “Troubar Clair”, ha eseguito Sunrise Mass del compositore norvegese Ola Gjeilo, il Requiem di Gabriel Fauré e Septem Ultima Verba di Michael John Trotta, quest’ultima opera sotto la bacchetta del compositore in prima esecuzione assoluta alla Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli e alla Basilica Papale di San Paolo fuori le mura a Roma.

Nell’anno scolastico 2017/18 l’Orchestra è stata preparata dai professori Fabrizio Ragazzi, Cristina Orvieto e Adriano Meggetto con la collaborazione di alcuni docenti della Scuola, i professori Sergio Basilico, Fabiano Cudiz e Fiorentino Serriello. Il programma nel dettaglio: Go west! Il Gladiatore I Pirati dei Caraibi La valle dei ricordi (Marco Orazio Vallone) Tramonto sulla laguna Ciarda di Monti Irish Suite Italian Folk Festival. Il concerto è gratuito.