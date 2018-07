Sanremo, il 12 luglio un incontro dedicato allo scienziato Serge Voronoff

Attorno a Serge Voronoff aleggiano mille leggende. Anni fa, fu organizzato un incontro intitolato “Il castello del conte Voronoff” ed eccolo trasformato in un parente stretto di Drakula. Ogni tanto circolano voci di scimmioni sfuggiti dalle gabbie della villa che si aggirerebbero dalle parti di Grimaldi. Talvolta si tratta di mostruosi ibridi nati nei sotterranei della villa, sotterranei che ingenui turisti vorrebbero visitare per scoprirne i misteri. Voronoff innestava sull’uomo fettine di testicoli di scimpanzé. Per la fantasia popolare, si trattava invece di membri integrali, naturalmente di gorilla.

Da qui il fiorire di numeri di avanspettacolo, di vignette osé e di barzellette da caserma. Si diceva che si fosse auto trapiantato e che a questo era dovuto il suo successo con le donne e in particolare con Gerty, la sua ultima e bella moglie, di 49 anni più giovane. In una canzone di Fred Buscaglione si parla di un siero capace di risolvere ogni tipo di problemi, soprattutto di ordine sessuale. Il fatto che Voronoff trapiantasse un terzo testicolo ai montoni e ai tori fece sognare vertiginosi incrementi della produzione di carne e di lana, capaci di potenziare i PIL degli stati e di risolvere problemi planetari. Quando pensò poi di innestare un terzo testicolo ai bambini si credette che l’avvento del superuomo fosse alle porte.

Era necessario che, al di là delle leggende, venisse fatta luce su chi fosse e cosa davvero facesse lo scienziato franco-russo, ma anche un po’ italiano. Nasce da questa esigenza l’incontro organizzato, nell’ambito dei Rendez-vous Café Philo, dalla Società Italiana dei Francesisti, presso il L&G Bar di Piazza Borea d’Olmo a Sanremo, giovedì 12 luglio alle 18. La conversazione sarà animata da Enzo Barnabà, autore de “Il Sogno dell’eterna giovinezza. Vita e misteri di Serge Voronoff”, Infinito Edizioni