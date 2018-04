Sanremo, il 12 aprile al Casinò appuntamento con l’Orchestra Sinfonica per il concerto “Da Parigi a Berlino”

Sanremo. Un nuovo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo giovedì 12 aprile al Teatro dell’Opera del Casinò alle 17. Questa volta come solista al violoncello proprio uno dei professori della nostra formazione, Mariano Dapor; mentre il direttore sarà il Maestro Maurizio Colasanti.

Con questo concerto si inaugura una nuova iniziativa della Fondazione: il “Caffè con l’Artista“. Si tratta di un incontro con il direttore d’Orchestra ed il solista di turno, che si terrà alle 15,30 nella “Sala Biribissi” del Casinò Municipale. Nel corso dell’appuntamento verrà illustrato il programma di sala con una guida all’ascolto. L’ingresso è riservato a coloro che sono in possesso del biglietto per il concerto, acquistabile al botteghino del Teatro del Casinò a partire dalle 15,15.

In programma:

– Umore per Orchestra (2000) di Rossano Pinelli

– Concerto in Re minore per Violoncello ed Orchestra (1876) di Edouard Lalo (1823/1892)

– Sinfonia n° 1 in Do minore Op. 11 (1824) di Felix Mendelssohn Bartholdy (1809/1847)

Dapor si è diplomato al Conservatorio “G. Verdi” di Milano conseguendo la Laurea con 110 e lode in Discipline Musicali, Tesi di II livello, al Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. Perfezionatosi in varie accademie tra le quali la prestigiosa “Hochschule” di Monaco di Baviera e la “Stauffer” di Cremona, alterna l’attività cameristica con quella orchestrale ricoprendo cariche in formazioni nazionali ed internazionali (l’Orchestra da Camera Italiana e quella da Camera di Mantova, I Solisti di Pavia, l’Orchestra d’Archi di Bolzano). Vincitore di diversi concorsi fra i quali il “Vittorio Veneto” (accompagnato da una borsa di studio speciale per la migliore interpretazione delle Suite di Bach), ricopre il ruolo di Primo Violoncello nell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, che ha ottenuto attraverso un concorso svoltosi nel 2000. Con il Quartetto d’archi “Constanze” ha seguito i corsi speciali alla Scuola di musica di Fiesole ed alla “Britten-Pers School” britannica. Nel 1999 il Quartetto è stato ospite del Festival “Orlando” (Olanda) come quartetto residente e, nello stesso anno, è stato membro effettivo dell’Orchestra Giovanile Europea e Primo violoncello dell’Orchestra Giovanile dell’Accademia della Filarmonica della Scala a Milano, collaborando con importanti direttori d’orchestra. Ha tenuto diversi concerti, sia solistici sia in duo con pianoforte, in stagioni importanti, tra le quali quella della Filarmonica di Rovereto, degli Amici della musica di Padova e del Veneto, del Festival Mahler di Dobbiaco, del Festival di Cervo, del Théâtre des Variétés di Montecarlo e del Festival “I Suoni delle Dolomiti”. Da ricordare la collaborazione in gruppi da camera con Salvatore Accardo e come violoncello solista con il Maestro Piero Bellugi. Studia composizione al Conservatorio Ghedini di Cuneo.

Prezzi biglietti: intero, 15 €; ridotto 12 € (solo per Soci COOP e studenti universitari).

Prezzi abbonamenti: 10 ingressi, 100 €; 10 ingressi per studenti, 20 €; 15 ingressi per iscritti ad Associazioni Musicali 120 €.

Gli abbonamenti sono prenotabili telefonicamente allo 0184 505764 e ritirabili agli uffici di Villa Zirio in Corso Cavallotti 51 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12), oppure alla biglietteria del Teatro del Casinò a partire dalle ore 15.15.

Biglietti ed abbonamenti sono anche acquistabili online direttamente sul Sito www.sinfonicasanremo.it, cliccando su “Info” e quindi su “Prezzi ed Abbonamenti”.