Sanremo, il 10 aprile una giornata insieme alla storia e ai suoi protagonisti

Sanremo. Martedì 10 aprile lo scrittore Daniele La Corte incontrerà gli studenti dell’Istituto “C. Colombo”e dell’ IIS “G. Marconi” di Sanremo per raccontare, attraverso i personaggi delle sue opere, la Resistenza della nostra provincia.

Seguirà alle 16, presso la Federazione Operaia di via Corradi, la presentazione della sua più recente opera: “Il coraggio di Cion” (la Medaglia d’oro Silvio Bonfante), la vita autentica di un uomo che ha legato il suo nome alla storia e alla Resistenza. Sono invitati a partecipare studenti e cittadini. Per non dimenticare, mai.