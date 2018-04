Sanremo, il 10 aprile presentazione del libro fotografico “Isole minori d’Italia” di Gian Luca Boetti

Sanremo. Il 10 Aprile alle 21, presso il Fotoclub “Riviera dei Fiori” in via Francesco Corradi 47, nella storica sede della Federazione Operaia Sanremese, il fotografo professionista e scrittore Gian Luca Boetti (attivo dal 1985) presenterà“Isole minori d’Italia, I sentieri più belli”, il suo 3° libro fotografico e guida con carte staccabili e descrizioni dei percorsi, pubblicato dall’editore Feltrinelli a marchio Gribaudo, con una proiezione professionale in pellicola.

Durante la serata, l’ospite – divulgatore specialista delle escursioni insulari e dei trek mediterranei – introdurrà i 57 itinerari più spettacolari alla scoperta di tutte le piccole isole che si visitano in Liguria, Toscana e Sardegna, dedicando la serata all’eccezionale patrimonio naturale e culturale dei paradisi isolati del nostro Paese: Palmaria, Gorgona, Pianosa, Giannutri, Montecristo, Capraia, l’Elba, Giglio, Tavolara, Caprera, La Maddalena, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Santa Maria, Razzoli, Asinara, Sant’Antioco, San Pietro e Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Italia.

Un viaggio fotografico in parchi naturali regionali, nazionali, riserve naturali, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, paradisi di natura stupendi e fragili, dove l’uomo è presente dalla preistoria. Ingresso libero.