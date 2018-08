Sanremo, i “Pinguini tattici nucleari” protagonisti del finale del rock nella Pigna

Sanremo. Ed ecco il gran finale, la conclusione in grande stile della diciannovesima edizione del festival del centro storico di Sanremo. In Piazza San Costanzo, tra le case più alte della Pigna, arriva il momento di un headliner selezionato tra i maggiori nomi in ascesa e che in passato ha ospitato artisti come Baustelle, Skiantos, Casino Royale, Frankie Hi NRG, Linea 77, Meganoidi, Tonino Carotone, Bluebeaters, Zen Circus, Marlene Kuntz, Marta sui tubi, TARM, etc. …

Questa sera è la volta di un giovane gruppo dalla carica a dir poco travolgente che si colloca tra le realtà più seguite sulla scena indipendente nazionale.

I Pinguini Tattici Nucleari sono sei giovanissimi, ma con già tre dischi alle spalle e un tour ricchissimo che sta toccando i maggiori festival italiani; nascono nel 2010 a Bergamo e sono Riccardo Zanotti alla voce, Cristiano “Cri” Marchesi al basso, Lorenzo “Paso” Pasini alla chitarra, Claudio “Cut” Cuter all’altra chitarra, Elio Biffi alle tastiere e fisarmonica e Matteo Locati alla batteria.

L’esordio discografico risale al 2012 con l’EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”.

Nel 2017 esce “Gioventù Brucata”, che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.

Difficile catalogare questa band in un genere musicale definito: i suoni cambiano da brano a brano in modo dinamico e travolgente, passando da ballate folk a canzoni reggae nel giro di qualche minuto, il tutto accompagnato da un’irresistibile leggerezza; molti riferimenti e una linea ironica che deve tanto agli Elio e le storie tese ma pare anche ricordare i bei tempi degli Skiantos (tra i primi ospiti di Rock in the casbah, peraltro).

I Pinguini mantengono lo stesso stile di sempre, dimostrando un’evidente crescita artistica, con ottimi arrangiamenti ed il taglio maturo e originale dei testi.

Il loro show nella Casbah si preannuncia un vero e proprio concerto-spettacolo con e per il pubblico che senza dubbio saprà lasciare il segno, tra musica e divertimento.

Opening act sarà Lo Straniero, interessante band che ha calcato rassegne come Mi Ami, Balla coi Cinghiali, NIM, A Night Like This, Alta Felicità e prodotta da La Tempesta dischi.

Il concerto è ingresso libero.

Inizio live dalle h 21.30