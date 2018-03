Sanremo, gli 80 anni di Luigi Tenco: ospite all’omonimo club il biografo Michele Piacentini

Sanremo. In occasione della ricorrenza degli 80 anni della nascita del cantautore Luigi Tenco, la cui data esatta è il 21 marzo del 1938, un nuovo appuntamento del ciclo di eventi culturali Venticinque Note organizzato dal Club Tenco caratterizzerà l’intera giornata del 23 marzo. Protagonista degli incontri sarà Michele Piacentini, portavoce ufficiale della famiglia Tenco, che parlerà della sua opera biografica “Luigi Tenco”.

Un evento raro e speciale durante il quale, direttamente nella sede del Club Tenco, per la prima volta verrà raccontata la biografia del cantautore attraverso narrazioni e aneddoti dell’autore nonché colui ufficialmente incaricato nella divulgazione dalla famiglia Tenco. Michele Piacentini, editore della testata Les Artistes, autore di spettacoli teatrali e cine-televisivi e regista di videoclip, illustrerà l’importanza determinante di Luigi Tenco nella storia della musica italiana e, traendo spunto da alcuni suoi brani, ne spiegherà il significato anche sociale che li rende ancora attuali a più di 50 anni dalla composizione.

L’incontro mattutino con le scuole, molto importante per il valore delle tradizioni e della storia recente del nostro paese, riguarderà il tema dell’inserimento delle opere di Tenco nei testi scolastici non soltanto della Liguria. In questo ambito il Club Tenco ha il grande merito di aver svolto un lavoro pionieristico poiché già da diversi anni organizza incontri culturali con le scuole affinché gli studenti possano conoscere e studiare altre forme di arte o poesia come quella cantata da illustri personaggi come Luigi Tenco. L’incontro-evento serale sarà arricchito dagli interventi musicali di Christian G, Valentina Di Donna e Carlo Ormea ad evidenziare la poliedricità, non solo musicale, del geniale artista che era il giovane Luigi Tenco: il rock che caratterizzò le sue prime band musicali, il jazz e lo spiritual che furono fonte d’ispirazione sonora, la musica leggera che fu il mezzo di grande espressione poetica e la cinemusica che rappresentò una delle sue grandi passioni, sono alcuni degli aspetti che impreziosiranno la lunga giornata che si svolgerà nella sede del Club. La giornata sanremese dell’autore Piacentini si aprirà alle 11 quando, sempre nella sede del Club Tenco, incontrerà gli studenti del Liceo Cassini, dell’Istituto Colombo e del Liceo Amoretti di Sanremo. L’iniziativa fa parte dei Progetti con le scuole che il Club Tenco sta portando avanti da qualche anno.

L’incontro con il pubblico è, invece, previsto per le 18.30 nella sede del Club Tenco, ex magazzino ferroviario, lungomare Italo Calvino. Introduce Marika Amoretti. Ingresso libero.