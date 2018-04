Sanremo, Francesco Aquilar ai Martedì Letterari Torna il ciclo:”Riconoscere le emozioni”

Il 24 aprile nel Teatro dell’opera alle ore 16.30 nel teatro dell’Opera per il ciclo “Riconoscere le emozioni” torna il Il prof. Francesco Aquilar con il suo libro:” Psicoterapia dell’amore e del sesso. 100 domande, 100 risposte e 3 commedie psicoterapeutiche” ( Franco Angeli Editore). L’incontro è incluso nel piano di Formazione dei Docenti.

Perché soffro tanto per amore?

– Come posso trovare il partner giusto? E che significa “giusto”?

– A che serve la gelosia?

– Perché fare l’amore non mi piace più come prima?

– Che cos’è la teoria dell’attaccamento, e che c’entra con l’amore?

Queste sono solo alcune delle 100 domande alle quali questo libro dà una risposta semplice, chiara e documentata.

Il senso, i contenuti e le procedure della psicologia e della psicoterapia cognitiva di coppia sono espressi in forma di domande-risposte e di commedie psicoterapeutiche, presentate con il titolo complessivo di Le Avventure del Dottor Arte, uno psicoterapeuta umano e attento che riceve nel suo studio tante persone speciali.

Il tutto per contribuire, in modo creativo, divertente e coinvolgente, a migliorare le vite e a ridurre le sofferenze romantiche. Queste sofferenze sembrano una sciocchezza a chi non ne è coinvolto, e fintantoché non se ne è coinvolti. Ma quando arrivano segnano con forza – e a volte con ferocia – interi periodi dell’esistenza e ricadono malamente sui bambini affidati alle cure degli adulti ingarbugliati in questi problemi.

Per dare una piccola ma congrua mano alle persone che rischiano di annegare in questi marosi, infinitamente più pericolosi di quanto possa sembrare. ( dalla Presentzione)

Nota bio-bibliografica

Francesco Aquilar, psicologo, psicoterapeuta, commediografo e scrittore, è docente di psicoterapia cognitiva individuale e di coppia presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e Intervento Psicosociale CRP di Roma.

Didatta della Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva, è presidente dell’Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale e vice-presidente della European Association for Negotiation and Mediation di Bruxelles.

Ha pubblicato 15 volumi di psicologia e psicoterapia in Italia e due negli Stati Uniti (“Psychological Processes in International Negotiation. Theoretical and practical perspectives” e “Psychological and Political Strategies for Peace Negotiation. A cognitive approach” (entrambi con Mauro Galluccio ed entrambi pubblicati dalle edizioni Springer di New York).

Fra i volumi pubblicati in italiano per le edizioni Franco Angeli di Milano: Riconoscere le emozioni, Le donne dalla A alla Z, Psicoterapia cognitiva della depressione (con M.P. Pugliese), Parlare per capirsi, Parlare d’amore, Condividere i ricordi (con M.P. Pugliese), Psicoterapia dell’amore e del sesso. 100 domande, 100 risposte e 3 commedie psicoterapeutiche.

Ha insegnato psicologia della musica al conservatorio di Avellino ed è compositore melodista e autore di testi di canzoni.

Oltre numerosi contributi scientifici nei congressi nazionali ed internazionali, presenta una divulgazione dei temi psicologici e psicoterapeutici attraverso conferenze-spettacolo in cui, con tecnica teatrale e musicale, vengono descritti in maniera semplice e coinvolgente argomenti di psicologia sociale e di psicoterapia cognitiva.

La sua attività clinica di psicoterapeuta cognitivo-comportamentale si svolge a Napoli, nel suo studio privato.

