Sanremo, Fiordaliso e Marco Masini protagonisti del calendario eventi autunnali del Casinò

Sanremo. Un omaggio alla grande musica italiana che sa farsi apprezzare a livello internazionale è il leit motive del calendario eventi autunnali del Casinò di Sanremo. Due esclusivi concerti per due artisti che hanno saputo interpretare in maniera originale e altamente professionale la loro individualità espressiva: Fiordaliso e Marco Masini, tra i più richiesti dalla clientela del Casinò.

Sabato 31 ottobre sarà Fiordaliso a festeggiare con i clienti del Roof Garden la serata di Halloween. Domenica 6 dicembre Marco Masini, uno dei protagonisti del Festival 2020, saprà rendere indimenticabile il Ponte di Sant’Ambrogio, basilare per i flussi turistici della Riviera dei Fiori. Musica che si coniuga con l’Alta Cucina, declinata in tre serate all’insegna dell’enogastronomia Doc, che completano il programma autunnale degli eventi e degli spettacoli. Il 3 ottobre Serata Bollicine in collaborazione con Pommery, il 17 ottobre cena dedicata alle tipicità della Toscana e il 14 novembre cena riservata ai piatti della cultura piemontese.