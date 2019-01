Sanremo, festa in musica per celebrare i 50 anni di Don Paolo Bellotto nella parrocchia di San Giacomo

Sanremo. Grande festa per Don Paolo Bellotto che domenica 20 gennaio celebrerà i cinquant’anni dalla sua entrata come parroco nella Parrocchia di San Giacomo a Sanremo.

Il vescovo diocesano monsignor Antonio Suetta presiederà i vespri solenni nel pomeriggio di domenica 20 gennaio alle 16. E’ stata invitata la Cappella Musicale della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo ad animare la liturgia. Il suo direttore e compositore ha appositamente musicato i secondi vespri della II domenica del tempo ordinario. In prima assoluta, quindi, la melodia dell’inno, delle tre antifone, del cantico, del responsoriale breve.

In prima assoluta pure il Te Deum per assemblea, coro a 4, solista ed organo, firmato sempre dal maestro Tepasso. Solenne, maestoso e straripante di gioia il ritornello latino nel quale è invitata a partecipare l’assemblea dei fedeli su questo testo che è il ” canto di ringraziamento” per eccellenza.