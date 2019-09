Sanremo. Due serate di festa, in stile piccola sagra, con musica, ballo e ottima gastronomia: ravioli, rostelle e non solo.

Dalle 19 alle 24, un’ottima occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, con gli amici o la famiglia, per una serena cena in chiusura d’estate, o anche solo per una birra e quattro chiacchere all’aperto.

Ingresso libero.