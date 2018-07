Sanremo, dal 12 al 20 luglio mostra fotografia dell’autore Attilio Carnevale

Sanremo. Mostra personale dell’autore Attilio Carnevale che espone un progetto fotografico intitolato “quintadimensione” al Cafè Renaissance a Sanremo.

Le nove fotografie esposte raccontano la dimensione personale dell’autore che attraverso una particolare tecnica di “mosso creativo” eseguito completamente in fase di ripresa, esplora un mondo al di là dello spazio e del tempo con una dinamicità controllata che riporta i soggetti ripresi come in una sorta di sogno, di quintadimensione.

La mostra sarà fruibile sotto i portici di p.zza Colombo tutti i giorni dal 12 al 20 luglio.