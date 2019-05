Sanremo, Concita De Gregorio presenta “Nella notte”

Sanremo. Venerdì 10 maggio, alle 18, alla libreria Garibaldi, Concita De Gregorio presenterà “Nella notte”. Incontrerà i lettori e firmerà le copie del suo nuovo libro.

«I fatti dipende da chi li racconta, tutti i fatti sono un’opinione, la verità non esiste. Come diceva quello? Chi si ostina a cercare la verità merita il castigo di trovarla. Dove l’ho letto non mi ricordo, aspetta che devo averlo segnato. Comunque. Se ti metti a fare il discorso sulla differenza fra fatti e opinioni sei già condannata a stare in minoranza, nelle élite dei sapienti, quelli che spiegano le cose. E invece fidati, bisogna stare nella maggioranza, sempre. Bisogna stare dove sta il popolo, soprattutto chi fa mestiere nostro: se vogliamo raccontare il mondo bisogna stare dove stanno tutti» – fa sapere.

Nora è una ragazza brillante, appassionata al racconto della realtà e allo studio della politica. La sua tesi di dottorato, Nella notte, è un’indagine sulle ore durante le quali l’elezione a presidente della Repubblica di Onofrio Pegolani, data per certa dagli analisti e dalla maggioranza dei parlamentari, è sfumata senza un apparente perché.

E’ proprio grazie alla qualità della sua tesi che Nora viene convocata dal suo relatore, il professor Atzeni, che le offre un impiego di prestigio in un centro studi di Roma: dovrà raccogliere e archiviare informazioni riservate da vendere al miglior offerente, alimentando un sottobosco di ricatti e giochi di potere. Nora è pronta a rifiutare la proposta, ma in quegli stessi luoghi ritrova Alice, la sua migliore amica degli anni del liceo: bellissima, a tratti cinica, molto abile nelle relazioni. Le due ragazze sono sempre state affascinate dalle reciproche diversità, il loro legame si riscopre intatto dopo anni di lontananza.

Negli archivi del centro studi, Nora si imbatte in un fascicolo inaspettato: un capitolo inedito della sua tesi, espunto per volontà del professore e incentrato su un delitto scoperto la stessa notte in cui la carriera di Pegolani si è conclusa e il Partito dei Giusti, del quale era uno degli esponenti più prestigiosi, è caduto in una crisi irreversibile. Che cosa ci fa quel capitolo, in quell’archivio? Perché Atzeni ha deciso di non renderlo pubblico, consegnandolo invece a un organismo specializzato in ricerca di informazioni sensibili? A Nora non resta che tentare di scoprirlo, tornando a indagare. Una doppia indagine: su di sé e sulla vera natura delle relazioni di potere.

Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi retroscena con rara minuzia e penetrazione, e il ritratto di due giovani donne, Concita De Gregorio offre al lettore un’autentica anatomia del potere, analizzandone con spietata lucidità e passione antiche e nuove consuetudini: dalla corruzione endemica alla manipolazione sistematica delle informazioni, alle distorsioni alimentate dai nuovi media. Il confine fra verità e menzogna si nasconde e si riflette in un gioco di specchi. Un racconto che muove da trent’anni di conoscenza diretta di un mondo di cui l’autrice rivela gli snodi profondi.

Concita De Gregorio si è laureata all’Università di Pisa. Ha iniziato a lavorare come giornalista nei quotidiani locali, è entrata con una borsa di studio a “La Repubblica” dove è rimasta per vent’anni come inviata di politica e cultura ed è tornata come editorialista dopo aver diretto, dal 2008 al 2011, “l’Unità”. Ha ideato e condotto il programma per Rai Tre Fuori Roma. Conduce Cactus. Basta poca acqua su Radio Capital, è cofondatrice della rivista spagnola “Ctxt”. Ha quattro figli.

Nel 2001 ha pubblicato Non lavate questo sangue. I giorni di Genova sul G8. Tra i suoi libri successivi: Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto (2007), Malamore. Esercizi di resistenza al dolore (2009), Così è la vita. Imparare a dirsi addio (2011), Io vi maledico (2013), Un giorno sull’isola. In viaggio con Lorenzo (2014), Mi sa che fuori è primavera (2015), da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale, Cosa pensano le ragazze (2016), da cui è nato il film documentario Lievito madre (2017), e Non chiedermi quando. Romanzo per Dacia (2016).