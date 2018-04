Sanremo, concerti per le scuole: “Pierino e il lupo” al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale

Sanremo. Un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Concerti per le scuole” della Fondazione orchestra Sinfonica di Sanremo è in programma i prossimi 5 e 6 aprile al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale di Sanremo.

I 4 concerti previsti, dei quali 3 riservati agli alunni delle scuole del nostro comprensorio, sono programmati per le 9.30 di giovedì e per le 9.30 e 11.00 di venerdì (riservati alle scuole), mentre quello aperto al pubblico si terrà giovedì alle ore 15.00.

I Professori della “Sinfonica” saranno condotti dal Maestro Andrea Oddone, mentre la Voce recitante sarà quella di Nicola Olivieri.

In programma la nota Fiaba musicale “Pierino e il lupo” (1936), Op. 67 per Voce recitante ed Orchestra, di Sergej Sergeevič Prokof’ev (1891/1953).

“Pierino e il lupo” è una fiaba in musica inventata e musicata dal compositore russo Prokofiev. Il protagonista è un bimbo che vive con il nonno in una casa vicino alla foresta. I suoi amici sono un’anatra, un gatto ed un uccellino. Quest’ultimo, in particolare, aiuterà Pierino a catturare un lupo che si era avvicinato alla casa e che si era mangiato la povera anatra. Il bimbo si dimostra coraggioso e astuto e con orgoglio mostra ai cacciatori il lupo legato come un salame e destinato allo Zoo. Lo scopo della favoletta è insegnare ai bambini (ma è utile anche per i grandi) a distinguere gli strumenti dell’orchestra. Ogni personaggio, infatti, è associato ad uno strumento, o gruppo di strumenti, dell’orchestra classica. Il “tema” spensierato di Pierino è suonato dagli archi (violino, viole, violoncelli, contrabbassi), quello dell’uccellino dal flauto, quello dell’anatra dall’oboe, del gatto dal clarinetto, mentre il nonno brontolone è associato al suono dei fagotti, il lupo a quello cupo dei corni ed i colpi di fucile dei cacciatori sono imitati dai timpani e dalla grancassa. Alla fine, durante la marcia trionfale di Pierino, i temi sono riproposti in forma abbreviata. In questo modo diventa più facile e divertente distinguere i timbri dei vari strumenti. Una voce recitante narra la storia, mentre la musica, oltre a caratterizzare i personaggi, commenta l’azione, con una tecnica che non è molto diversa da quella, detta “mickey maousing”, utilizzata nei cartoni animati.

Biglietti: 2 € per gli alunni delle scuole e 5 € per il pubblico del concerto di giovedì 5 alle ore 15.00. Acquistabili direttamente al botteghino del Teatro del Casinò a partire da un’ora prima del concerto.