Sanremo celebra la Giornata della Memoria

Sanremo. Domenica 27 gennaio alle 11, ricorre la celebrazione della giornata della memoria.

La Repubblica Italiana stabilisce il 27 gennaio, anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

In occasione del “Giorno della Memoria” sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria

Il sindaco Alberto Biancheri ha anche quest’anno il piacere di invitare la cittadinanza alla ricorrenza della “Giornata della Memoria” che si svolgerà domenica 27 gennaio alle 11, presso la lapide in ricordo dei militari sanremesi internati nei lager nazisti, nei giardini di corso Mombello.

Presso la biblioteca comunale verrà inoltre allestita un’esposizione di libri sul tema, opere classiche e inedite. Tutta la cittadinanza è cordialmente invitata.