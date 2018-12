Sanremo, Capodanno sulle note jazz al Forte di Santa Tecla

Sanremo. Come preannunciato – visto il successo ottenuto nel periodo natalizio – la mostra fotografica di Umberto Germinale dal titolo “We Want Miles!”, dedicata a Miles Davis, e la rassegna musicale Jazzin, che si sviluppa all’interno della stessa – in svolgimento al Forte di Santa Tecla a Sanremo – riprenderanno lunedì 31 dicembre per proseguire fino al 5 gennaio compreso con un evento musicale ogni giorno.

L’appuntamento di lunedì è con “End of the year … musicando la fine dell’anno” con Andrea De Martini al sax, Lorenzo Hernnhut alle chitarre, Alberto Malnati al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria: anche in questo caso l’inizio è per le ore 18.00 con ingresso ad offerta libera.

Il quartetto proporrà una variegata serie di brani che spaziano dal Jazz, al Blues, al Funky per chiudere in bellezza l’anno che se ne va.

Il prossimo appuntamento sarà poi per mercoledì 2 gennaio con “Startover”, pop italiano ed internazionale, con Fabrizio Barbera alle chitarre, Maurizio Dedoni al basso, e Ramon Rossi alla batteria.

Jazzin’ e“We want Miles!” sono organizzati della Cooperativa “Dem’Art” ed hanno il patrocinio del Comune di Sanremo e del Polo Museale Ligure. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00, con inizio dei concerti di Jazzin’ sempre alle ore 18.00.