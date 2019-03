Sanremo, il cantautore Emanuele Dabbono live al Club Tenco

Sanremo. Ha preso il via il 17 marzo scorso con “La Musica di Carattere” di Nicodemo Bruzzone, la rassegna organizzata dal Club Tenco – in patrocinio con il Comune di Sanremo e SIAE – presso la sede del Lungomare Italo Calvino.

Si tratta di sei ‘eventi di primavera’ che rientrano nella manifestazione “Venticinque note”, musica e aperitivo al Tenco. Dopo Bruzzone, il 23 marzo è stata la volta dello showcase del cantautore Jimmy Ingrassia; mentre il 31 marzo prossimo, il cantautore Emanuele Dabbono presenterà l’album live “Leonesse” prodotto da Raffaele Abbate per la OrangeHomeRecords. Con Giuseppe Galgani alla chitarra e Fabio Biale al violino, Dabbono ripercorrerà i 20 anni di carriera racchiusi in “Leonesse” registrato durante il concerto a La Claque di Genova.

Si tratta di 14 brani live tra i più significativi dell’artista, volti a sancire un percorso passato da un terzo posto alla prima edizione di X Factor e culminata come autore di brani di successo di Tiziano Ferro, tra i quali Il Conforto, Lento Veloce, Valore Assoluto. Tutti certificati dischi d’oro e di platino.

Quelle che Emanuele Dabbono ripropone in chiave acustica al Club Tenco, sono canzoni riarrangiate in chiave acustica con sonorità che spaziano dal folk irish al rock elettrico fino al pop rock per un titolo eloquente: “Le leonesse sono molto forti e sono coloro che procacciano il cibo per i propri cuccioli, è una figura femminile dominante – afferma Emanuele Dabbono -. E le canzoni che ho scelto sono quelle che mi sono rimaste addosso con il passare del tempo, materne e feroci. Ma dedico questo album anche alle mie figlie, a cui auguro di lottare sempre“.

L’appuntamento è per il 31 marzo alle 18 al Club Tenco (ex magazzino ferroviario) Lungomare Italo Calvino, Sanremo. Ingresso libero.