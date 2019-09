Sanremo, all’Ariston va in scena il musical “Seguimi” della Comunità Cenacolo

Sanremo. “Seguimi” è un musical di 1 ora e 10 minuti interamente realizzato dai ragazzi della comunità, che nelle precedenti tappe italiane ed europee ha richiamato migliaia di spettatori.

Suddivisi tra attori, corpo di ballo, tecnici, costumisti e scenografi, i giovani anche a Sanremo metteranno in scena la trama che trae ispirazione dalle vicende evangeliche. Una sorta di “Jesus Christ Super Star” che supera il valore del puro spettacolo e che, per gli attori in scena, rappresenta una vera fonte di rinascita.

Programma:

Mercoledì 2 ottobre

9:30 – Musical “Seguimi” – riservato alle scuole

per info: ufficioircdiocesano@gmail.com

20:30 – Accoglienza e Presentazione della Comunità Cenacolo

21 – Musical “Seguimi”

Giovedì 3 ottobre

20:30 – Accoglienza e Presentazione della Comunità Cenacolo

21: – Musical “Seguimi”

Lo spettacolo è gratuito. Per prenotare: www.diocesiventimiglia.it/musical-seguimi-prenota-il-tuo-posto-gratuitamente/