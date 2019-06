Sanremo, alla libreria “La fenice” la mostra dell’artista Marcella Spalletti

Sanremo. Torna ad esporre a La Fenice libreria – galleria, Marcella Spalletti, artista poliedrica i cui interessi vanno dal teatro alla novellistica per bambini, dalla pittura alla poesia.

Nata a Sanremo, dove vive ed opera abitualmente, salvo pause milanesi, ha imparato a dipingere col maestro Rainer Karge, ha arricchito ed approfondito varie tecniche col pittore Roberto Anfossi e con Ambrogio Porcheddu ha studiato la tecnica dell’acquerello.

E proprio la freschezza dell’acquerello, con la luminosità dei colori e le trasparenze diafane, sono la tecnica centrale di questa mostra; la rosa, con le sue varietà di forme e sfumature di colore, ne è l’unico oggetto. Ma non mancano la tempera, il disegno a china e il pastello su fondo nero. Una varietà di tecniche per una unità di soggetto: la Rosa, regina dei fiori.

In Marcella Spalletti l’amore per la natura si è fuso con l’amore per la pittura e la sperimentazione espressiva della sua arte: una gioia per gli occhi e per il cuore. Come gli haiku giapponesi le opere di Marcella sono composte di getto, nel momento in cui il pennello tocca il supporto, nel momento in cui il fiore è nel cuore dell’artista automaticamente prende vita sulla carta.

Ma accanto all’espressività delle opere a colori vi è l’espressività dei disegni a china, in cui il tratto nero si sbizzarrisce nelle suggestioni art decò. Un mondo poetico pieno di fantasia e leggiadria.

L’inaugurazione avrà luogo sabato 8 giugno alle 18 nella sede della libreria La Fenice, in Piazza Muccioli 5 a Sanremo. Le opere resteranno in esposizione dall’8 giugno al 20 luglio.